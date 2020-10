Corona-Fall in Basler Bar : Wer in der «maskenfreien Zone» tanzte muss in Quarantäne

Eine 35-jährige Frau, die am Freitagabend in der Basler Bar Rouge getanzt hat, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Rund 40 Personen, die mit ihr in der «maskenfreien Zone» getanzt haben, müssen in Quarantäne.