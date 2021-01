Der Corona-Massentest an der Schule Feldhof in Volketswil ist abgeschlossen. Bis Freitagnachmittag konnten alle Personen getestet werden. «Es konnten weitere positive Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen eruiert werden», teilte die Schulpflege mit. Laut der Schule wurden 7 Prozent der Schüler und Lehrpersonen positiv auf das Coronavirus getestet.

Von den 24 getesteten Klassen müssen neun in Quarantäne. Die restlichen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen können gemäss Empfehlung des kantonalen Contact Tracings weiterhin in die Schule gehen. Aktuell seien keine Schulschliessungen in Volketswil vorgesehen. Auch konnten bisher keine mutierten Corona-Viren nachgewiesen werden, heisst es in der Mitteilung weiter.