Niki Laudas Witwe: Erfolgreiches Zwischenurteil im Erbstreit

Der Vorstand der Stiftung und einst enger Vertrauter Nikis, Haig Asenbauer, erklärte in seiner Einvernehmung vor wenigen Wochen die Witwe für erbunfähig. Sie habe eine Kunstsammlung verschwiegen.

Nun langte am Dienstag ein erstes Zwischenurteil ein, welches der 44-Jährigen den Rücken stärkt.

Vier Jahre nach dem Tod von Niki Lauda im Universitätsspital Zürich ist vor Gericht ein Streit um sein Millionenerbe ausgebrochen. Seine Witwe Birgit Lauda kämpft um ihren Pflichtanteil . Am Dienstag ist nun gemäss der «Kronen Zeitung» ein erstes Urteil eingelangt. Und das Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien stellt sich darin klar hinter die 44-Jährige.

Laut dem Zwischenurteil gibt es für die behauptete Erbunwürdigkeit von Birgit Lauda weder Hinweise noch eine rechtliche Grundlage, berichtet die österreichische Zeitung. Da Niki Lauda in Österreich wohnte und auch arbeitete – und nicht wie von der Privatstiftung Laudas behauptet in Ibiza – sei zudem das österreichische Recht anwendbar.

Ausserdem besteht ein Anspruch auf einen Pflichtteil. Wie hoch dieser ist, wird erst geklärt. Doch er könnte durchaus im zweistelligen Millionenbereich liegen, heisst es in dem Bericht. «Wir freuen uns für unsere Mandantin über diesen Erfolg», erklärt Birgit Laudas Anwalt Christoph Kerres gegenüber der Tageszeitung. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, vier Wochen lang haben beide Seiten nun Zeit für eine Berufung.

Total. Ich schaue mir jedes Rennen an.

Total. Ich schaue mir jedes Rennen an.

Total. Ich schaue mir jedes Rennen an. Als Fan würde ich mich nicht bezeichnen. Nein, damit kann ich gar nichts anfangen.

Birgit Lauda fordert knapp 30 Millionen Franken

Das Vermögen der Formel-1-Legende wird auf 200 bis 500 Millionen Franken geschätzt. Aufgeteilt wurde das Erbe in Verlassenschaft und Stiftungsvermögen. Laut der «Bunte» hat Lauda einen dreistelligen Millionenbetrag zum Wohle der Hinterbliebenen in die Privatstiftung gesteckt, da er keinen Streit über seine Erbschaft wollte. Dazu zählen neben seiner Witwe und den gemeinsamen Zwillingen auch seine drei Söhne von zwei weiteren Frauen. Sein Testament hat Lauda offenbar nach 2007 nicht mehr geändert, eine Regelung zu Birgit und den Kindern im Teenageralter gibt es daher lediglich in der Stiftungsurkunde der Privatstiftung.