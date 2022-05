Rasante Verbreitung : Affenpocken nun auch in Deutschland angekommen – Patient kommt aus Brasilien

Die Affenpocken nähern sich der Schweizer Grenze. Nach Italien ist nun auch in Deutschland ein erster Fall gemeldet worden. Der Patient reiste durch mehrere deutsche Städte.

Weltweit werden immer mehr Fälle von Affenpocken bekannt. Am Donnerstag ist der erste Fall in Italien bekannt geworden. Am Freitag meldet nun auch unser nördliches Nachbarland Deutschland einen Fall. Wie das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr am Freitag in München mitteilte, wurde das Virus am Donnerstag bei einem Patienten zweifelsfrei nachgewiesen.