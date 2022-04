Zoonose: Erster Fall von H3N8-Vogelgrippe beim Menschen – ein Grund zur Sorge?

Besondere Variante beim Vierjährigen

Die Variante, mit der sich der Vierjährige aus China angesteckt hat, ist laut der Nachrichtenagentur Reuters (kostenpflichtiger Artikel) eine besondere. Darauf deute eine genetische Untersuchung hin. Sie scheint durch eine Vermischung von Genen aus verschiedenen Vogelgrippeviren entstanden zu sein, ​die zuvor bei Geflügel und Wildvögeln nachgewiesen wurden, so Nicola Lewis, Influenzaexpertin am Royal Veterinary College in Grossbritannien. Das könnte Auswirkungen auf «die Übertragung und Virulenz in der menschlichen Bevölkerung haben», zitiert der «Guardian» den belgischen Epidemiologen Marius Gilbert.