cph4 25.08.2020, 13:55

und woher bitte sollen wir all das Lithium nehmen welches in den Akkus benötigt wird? China hat das Machtmonopol dazu. Hunderte von Millionen Akkus werden es in Zukunft sein die wir Menschen benötigen: Mobiltelefone ... E-Fahrzeuge, E-Flugzeuge, etc