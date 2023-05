Victoria Swarovski und Mark Mateschitz turteln beim Fussballmatch

Victoria Swarovski und Mark Mateschitz (31) besuchten am Sonntag das Meisterschaftsspiel Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz in Salzburg.

Vor 17’218 Zuschauerinnen und Zuschauern lieferten sich Sturm Graz und Red Bull Salzburg am Sonntag ein offenes und intensives Duell. Den Fussball-Showdown, bei dem Red Bull Salzburg zum zehnten Mal in Folge zum österreichischen Meister gekrönt wurde, liessen sich auch zwei besondere Gäste nicht entgehen: Mark Mateschitz und Victoria Swarovski zeigten sich zusammen in der ausverkauften Red-Bull-Arena in Salzburg.