Biasca: Erster Hitzetag – im Tessin knackte das Thermometer die 30-Grad-Marke

Seit Wochen scheint im Norden der Schweiz die Sonne, den ersten Hitzetag des Jahres gab es am Donnerstag aber im Tessin. In Biasca knackte das Thermometer die 30-Grad-Marke, wie MeteoNews via Twitter mitteilt. Und in den folgenden Tagen soll dieser Wert auch auf der Alpennordseite erreicht und übertroffen werden.