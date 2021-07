Am Samstag sollen neue Gewitter über die Schweiz ziehen. Der Kanton Freiburg warnt bereits vor neuen Hochwassern an mehreren Seen.

Neue Gewitter drohen : Erster Kanton warnt bereits vor neuen Hochwassern am Wochenende

1 / 2 Am Samstag drohen in der Schweiz erneut Gewitter. Meteonews Es könnte zu weiteren Hochwassern kommen. Meteonews

In der Schweiz sind die Pegel von Flüssen und Seen nach wie vor hoch. Meteorologinnen und Meteorologen warnen aber bereits wieder vor nächsten Gewittern. Am Samstag soll Hoch Dana weitergezogen sein und erneut sollen starke Regenfälle einsetzen.

Ein erster Kanton hat nun bereits auf die gewittrigen Aussichten reagiert. Per Alertswiss warnt Freiburg vor Hochwassern an der Broye, an den Seeufern von Neuenburger-, Murten-, Greyerzer- und Schwarzsee. Das kantonale Feuerwehrinspektorat bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten, dass es sich beim Alarm um eine Vorsichtsmassnahme aufgrund der drohenden Gewitter vom Wochenende handelt.

Wie Meteonews schreibt, ist der Grund dafür, dass im Laufe des Samstags zwar weiterhin warme, aber allmählich auch feuchtere und labil geschichtete Luft in die Schweiz kommt. Bereits am Vormittag sind in der Westschweiz und im Tessin erste Schauer und Gewitter denkbar.

«Die Gewittertätigkeit nimmt am frühen Abend weiter an Fahrt auf, auch das Flachland wird erfasst», heisst es auf der Webseite von Meteonews. «Das Potential für kräftige Gewitter ist vorhanden, allerdings ist eine ortsgenaue Prognose ein Ding der Unmöglichkeit.» Die Entwicklung sei sehr dynamisch und nicht bis ins letzte Detail voraussehbar.

1 / 17 Der Neuenburgersee am 15. Juli 2021 Christine Talos Der Neuenburgersee am 15. Juli 2021 Christine Talos Marin-Epagnier Christine Talos

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg und Solothurn blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà!