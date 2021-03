Erfolge auf und neben dem Court : Erster NBA-Schweizer – Basketballer Thabo Sefolosha tritt zurück

Nach 16 NBA-Saisons beendet Thabo Sefolosha seine Profi-Karriere. Einen seiner grössten Siege feierte der Schweizer Basketballer aber nicht auf dem Platz.

Es wurde teilweise bereits darüber spekuliert, jetzt ist es Tatsache. Der Schweizer Basketballer Thabo Sefolosha beendet seine Karriere. Das hat die «NZZ» aus einem südafrikanischen Podcast erfahren. Zuletzt hatte der 36-jährige Waadtländer gemeinsam mit Clint Capela bei den Houston Rockets unter Vertrag gestanden. Auf das Saisonfinal, welches im vergangenen Sommer in Disney World in Orlando ausgetragen wurde, hatte er freiwillig verzichtet.

2006 wurde Sefolosha von den Philadelphia 76ers gedraftet und direkt an die Chicago Bulls weitergegeben. Nach zwei Jahren wechselte er zu den Thunders aus Oklahoma City. Dort entwickelte sich der Schweizer zu einem der besten Verteidiger der Liga. 2012 schaffte es das Team bis in die NBA Finals, wo man allerdings klar gegen Miami Heat unterlag. Danach folgten noch mehrere Saisons bei den Atlanta Hawks und den Utah Jazz.

Abseits des Courts geriet Sefolosha 2015 in die Schlagzeilen. Vor einem Nachtclub in New York wurde der NBA-Profi von der Polizei verhaftet. Bei seiner Festnahme wurde er von insgesamt vier Polizisten dermassen brutal attackiert, dass ihm dabei das Wadenbein gebrochen wurde. Später lehnte Sefolosha eine aussergerichtliche Einigung ab und klagte selbst erfolgreich gegen New Yorks Stadtverwaltung.