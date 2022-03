Ukraine-Krieg – Erster Oligarch wendet sich von Putin ab

1 / 8 Der russische Oligarch Andrei Melnichenko fordert Frieden in der Ukraine. REUTERS Er fürchtet, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen den Export von Düngemittel erschweren und verteuern werden. AFP Das könnte in den ärmsten Ländern zu Hungersnöten führen. (Symbolbild) REUTERS

Darum gehts Der russische Oligarch Andrei Melnichenko fordert Frieden in der Ukraine.

Er fürchtet, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen den Export von Düngemittel erschweren und verteuern werden. Das könnte in den ärmsten Ländern zu Hungersnöten führen.

Melnichenko ist selbst Düngemittelproduzent.

Die russische Invasion in der Ukraine dauert nun schon beinahe 20 Tage an, Putins Armee versucht derzeit, die ukrainische Hauptstadt einzukesseln. Am frühen Dienstagmorgen wurde Kiew von einer Reihe heftiger Explosionen erschüttert.

Krieg führe zu Lebensmittelknappheit in ärmeren Ländern

Nun hat sich der Oligarch Andrei Melnichenko via Mail an die Nachrichtenagentur «Reuters» an die Öffentlichkeit gewandt und gesagt: «Die Ereignisse in der Ukraine sind wirklich tragisch. Wir brauchen dringend Frieden.» Denn: «Eines der Opfer dieser Krise werden die Landwirtschaft und die Lebensmittel sein», so Melnichenko. Er fürchtet, dass es in den ärmsten Ländern der Welt zu einer Hungersnot kommen könnte.

Dies, weil Sanktionen der EU und USA gegen Russland den Handel mit Düngemittel erschweren. Dadurch würden die Preise dafür steigen. Russland exportiert 13 Prozent der Weltproduktion.

Sanktionen treffen Melnichenkos Geschäft

Melnichenkos Sorge um die Welternährung dürfte allerdings nicht von ungefähr kommen und auch nicht aus reiner Herzensgüte. Er ist nämlich Haupteigner des Düngemittelkonzerns EuroChem und des Kohleunternehmens Suek. Sein Vermögen wurde 2021 von Forbes auf 18 Milliarden Dollar geschätzt, was ihm zum achtreichsten Mann Russlands macht.

Eine andere Sanktion hat den Milliardär, der in St. Moritz wohnt, bereits eingeholt. Am letzten Freitag hatten italienische Behörden seine Megajacht festgesetzt. Das auf einen Wert von rund 530 Millionen Euro (540 Millionen Franken) geschätzte Schiff mit dem Namen «Sailing Yacht A» ankert im Hafen von Triest an der nördlichen Adria. Der knapp 143 Meter lange Dreimaster gilt als grösste Segeljacht der Welt.

Melnichenkos Werdegang Melnichenko war 19, als die Sowjetunion zusammenbrach. Eigentlich träumte er davon, Physiker zu werden, brach aber sein Studium ab, um sich in die chaotische - und manchmal tödliche - Welt der postsowjetischen Wirtschaft zu stürzen. Er gründete laut «Reuters» die MDM Bank, war aber in den 1990er Jahren noch zu unbedeutend, um an den Privatisierungen unter Präsident Boris Jelzin teilzunehmen, bei denen die erlesensten Vermögenswerte einer ehemaligen Supermacht an eine Gruppe von Geschäftsleuten übergeben wurden, die aufgrund ihres politischen und wirtschaftlichen Einflusses als Oligarchen bekannt werden sollten. Melnichenko begann daraufhin, häufig notleidende Kohle- und Düngemittelanlagen aufzukaufen und wurde so zum achtreichtsten Mann Russlands. Melnichenko hat zwar die russische Staatsbürgerschaft, wurde aber in Belarus geboren und hat eine ukrainische Mutter.