In Testphase II - Erster Patient erhält mRNA-Impfstoff gegen Krebs 

Biontech testet dieses nun in der Testphase an 120 Probanden.

Das Pharmaunternehmen Biontech ist als Entwickler einer Corona-Impfung wohl weltberühmt. Auf der Basis der mRNA-Technologie forscht deren Team derzeit an einem weiteren Impfstoff gegen Krebs. Der erste Patient hat jetzt das Mittel verabreicht bekommen, vermeldet « Business Insider ».

Das Krebsmittel mit der Bezeichnung BNT111 befindet sich derzeit in der Testphase zwei. An dieser nehmen 120 Personen teil, die an inoperablen Melanomen (schwarzer Hautkrebs) erkrankt sind. Die Idee hinter dieser Forschung ist: Durch den verabreichten Impfstoff soll der Körper – wie bei der Corona-Impfung – lernen, wie er die krankheitserregenden Zellen erkennen und bekämpfen kann.