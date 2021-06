Ganz stark, was der Schweizer hier beim Return und in der Defensive zeigt. Auch wenn Cilic voll durchzieht, ist Federer an den Aufschlägen des Kroaten dran. Und nicht nur das, die Returns haben auch eine optimale Länge und stellen Cilic vor Probleme, der zwar schon einige Winner mit der Vorhand geschlagen, aber auch bereits elf unerzwungene Fehler produziert hat.