In Chur – auf 593 Meter über Meer gelegen – ist es am Montagmorgen noch trocken.

In Adelboden – auf 1350 Meter über Meer – schneit es am Montagmorgen.

Im Berner Oberland und im Jura hat es bereits geschneit: So ist dort die Schneefallgrenze auf 1000 Meter gesunken. Ein Blick auf die Webcam von Adelboden zeigt, dass der Wintersportort auf 1350 Metern bereits von einer Schneedecke bedeckt ist. Auch im Unterwallis und im südlichen Teil der Region hat es in der Nacht auf Montag 30 bis 40 Zentimeter Schnee gegeben.

«Schnee-Hotspot» im Bündnerland

Am meisten Schnee werde im Bündnerland fallen. «Das ist der Schnee-Hotspot», so Meteonews-Meteorologe Peter Vögeli. Dort soll es bis morgen früh durchgehend schneien. Lokal werde bis zu 1 Meter Neuschnee erwartet. So liegt die Schneefallgrenze im Bündnerland aktuell bei 500 Metern.