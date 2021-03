Am ersten Samstag nach sechs Wochen Shutdown hat es in zahlreichen Einkaufszentren einen Grossandrang gegeben. Vor Läden, wie Zara, Manor und C&A, bildeten sich lange Schlangen. Der Mindestabstand konnte nicht immer eingehalten werden.

«Es war komplett überfüllt», berichtet eine Leserreporterin am Samstagnachmittag aus dem Shoppi Tivoli in Spreitenbach AG. Es ist der erste Samstag nach dem sechswöchigen Laden-Shutdown, an dem man wieder nicht nur Güter des täglichen Bedarfs einkaufen konnte. «Vor dem Zara, Gamestop und Snipes hatte es enorm lange Schlangen gehabt», so die Leserin. Auch Sicherheitspersonal sei vor Ort gewesen: «Securitas waren präsent und wiesen die Menschen daraufhin, dass Maskenpflicht gilt.»

An diese haben sich die Besucher laut Leserin gut gehalten, einzig ein paar Jugendliche hätten sie unter dem Kinn getragen. Einige Besucher seien auch vom Sicherheitspersonal nicht mehr reingelassen worden, da es zu voll war. Ein anderer News-Scout berichtet aber, dass die Securitas kaum etwas unternommen hätten. «Im Shoppi Tivoli ist die Pandemie wohl vorbei», so sein Kommentar.

Beim Shoppi Tivoli heisst es: «Wir sind heute nie über 3220 Kunden gekommen. Bei fünf bis acht Geschäften von insgesamt 150 ist es infolge der Begrenzung der Kundenanzahl zeitweise vor den Verkaufsflächen zu Kolonnen gekommen.» Vereinzelte Kunden hätten vom Sicherheitspersonal auf die Abstände aufmerksam gemacht werden müssen, so ein Sprecher der Geschäftsleitung. «Die neue Weisung, dass man im Center weder essen noch trinken darf, hat trotz vielen sicht- und hörbaren Hinweisen infolge Unkenntnis der Kunden teilweise für Verwirrung gesorgt.»

«Wir brauchten 15 Minuten, um in die Ikea reingelassen zu werden»

Ähnliche Szenen spielten sich am ersten Samstag nach dem Laden-Shutdown auch in Luzern ab. Im Emmen-Center sei es «brutal gewesen», wie ein News-Scout den Menschenandrang schildert. «Kurz nach 13 Uhr wurde es immer enger.» Die Schlangen haben sich vor allem vor dem Manor und C&A gebildet.

«Am Freitag war ich auch kurz zum Shoppen im Emmen-Center, aber da hatte es verglichen zu heute wenig Besucher», so der Leser gegenüber 20 Minuten. In der Ikea-Filiale in Rothenburg LU sei er ebenfalls gewesen und auch dort hatte es enorm viele Menschen. «Wir mussten zirka 15 Minuten warten, um reingelassen zu werden.»

Anfragen, wie die Shoppingzentren und Läden mit dem grossen Besucherandrang umgegangen sind und welche Sicherheitsmassnahmen ergriffen wurden, sind hängig. Ob die Läden diesen Samstag ein Bomben-Geschäft gemacht haben und ihre Einbussen der letzten sechs Wochen ein wenig wettmachen konnten, wird sich zeigen.