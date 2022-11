Unihockey-WM: Erster WM-Sieg seit 18 Jahren – die Schweiz schlägt Mitfavorit Finnland

Die Halle ist noch besser gefüllt als beim Unentschieden gegen Norwegen am Samstag. Über 10’300 Fans haben den Weg in die Swiss Life Arena in Altstetten gefunden. Und schon früh haben die Nati-Fans Grund zu jubeln, denn die Schweiz stellt die Weichen auf Sieg. In der dritten Minute eröffnet Heller das Score. Laely spielt Heller vor dem Tor an, der 28-Jährige lässt seinen Gegenspieler mit einer gekonnten Drehung stehen und schiesst das 1:0. Maurer und Mendelin erhöhen mit einem Doppelschlag in der zehnten respektive elften Minute auf 3:0. Doch schon vor der ersten Sirene kommen die Finnen wieder ran. Mit 3:2 geht es in die erste Pause.