3-Satz-Erfolg gegen Opelka: Erster Sieg seit Anfang 2021 – Stan Wawrinka übersteht in Rom die Startrunde

So wollen ihn die Schweizer Tennis-Fans sehen: Stan Wawrinka übersteht in Rom die erste Runde.

Er kanns also doch noch. Stan Wawrinka beweist, dass er das Tennisspielen nicht verlernt hat und bezwingt beim ATP-1000-Turnier in Rom die Weltnummer 17 Reilly Opelka mit 3:6, 7:5, 6:2. Der 37-Jährige macht dabei seinem Spitznamen «Marathon Man» alle Ehre und kämpft sich trotz einem Rückstand von 3:6, 2:4 noch zurück.

1. Sieg im 3. Spiel nach Comeback

Im dritten Durchgang kam «Stan the Man» dann so richtig auf Touren und fertigte seinen Gegner gleich mit 6:2 ab. Für den dreifachen Grand-Slam-Champion ist es der erste Sieg an einem grossen Turnier, seit dem er am Australian Open 2021 den Portugiesen Pedro Sousa schlug.