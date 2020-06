Aktualisiert vor 20min

Nach Party in Club

Erster Superspreader-Event im Kanton Zürich – 300 Personen müssen in Quarantäne

Am Mann, der am 21. Juni im Ausgang war, hat eine positive Corona-Diagnose. Im Club waren 300 Personen, die nun auf Weisung des Kantons zehn Tage in Quarantäne müssen.

von Reto Heimann

1 / 4 Im Club Flamingo an der Zürcher Limmatstrasse hat sich ein Mann mit Corona angesteckt. 20 Minuten Ein Mann, der am Donnerstag in einem Club feiern war, wurde positiv auf Corona getestet. KEYSTONE Das bedeutet, dass nun 300 Personen, die mit ihm zusammen im Club waren, in Quarantäne müssen. KEYSTONE

Der Mann, der am 21. Juni im Club Flamingo an einer Party war, ist corona-positiv. Mit ihm haben sich fünf weitere Personen angesteckt. Insgesamt waren 300 Personen im Club anwesend, denen der kantonsärztliche Dienst eine zehntägige Quarantäne verordnet hat. Das schreibt die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich in einer Medienmitteilung.

Der Club Flamingo habe sich vorbildlich verhalten und dem Kantonsärztlichen Dienst unverzüglich alle Kontaktdaten der Personen, die am gleichen Abend feiern waren, zur Verfügung gestellt. Die 300 Gäste und Angestellte des Clubs befinden sich nun 10 Tage in Quarantäne.

Werden Clubs geschlossen?