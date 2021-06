«Peinlichster Film des Jahrzehnts» - Erster Teaser zum Film über Meghan und Harry wird komplett zerrissen

Die Ähnlichkeit ist verblüffend: Im kommenden TV-Spielfilm «Meghan and Harry: Escaping the Palace» wird unter anderem das Enthüllungs-Interview mit Oprah Winfrey nachgestellt.

Der erste Teaser-Trailer für den TV-Spielfilm «Meghan and Harry: Escaping the Palace» ist veröffentlicht worden.

Der US-amerikanische TV-Sender Lifetime hat auf Twitter einen ersten Einblick in seinen anstehenden Spielfilm über Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) gewährt – und damit den Spott des Internets auf sich gezogen: «Verdammt, sieht das scheisse aus», «Das ist der peinlichste Film des Jahrzehnts» oder «Ich schäme mich für alle, die daran beteiligt sind», so die vernichtenden Kommentare im Netz.

Wie der Titel «Meghan and Harry: Escaping the Palace» verrät, dreht sich das TV-Drama um die Sussexes und ihre «Flucht aus dem Palast» – oder etwas nüchterner ausgedrückt: Ihr Rücktritt als ranghohe Mitglieder der britischen Royal-Familie und ihr anschliessender Umzug in die USA. Auch das Enthüllungs-Interview mit Oprah Winfrey (67) wird darin verblüffend echt nachgestellt, wie der Ausschnitt zeigt.

Zu melodramatisch für die Leute

Insbesondere die Theatralik, die in einer Szene zwischen dem Ehepaar und Leinwand-Harrys Worten «Ich sehe, wie du buchstäblich in den Tod gejagt wirst, und ich bin hilflos, es zu stoppen» gipfelt, wird von Twitter-Userinnen und -Usern zerrissen. Der Titel macht die Sache auch nicht besser. «Flucht aus dem Palast … hört sich so an, als seien sie im Kerker eingesperrt und mit dem Tod bedroht worden», so ein Kommentar unter dem Clip auf Twitter.