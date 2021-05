Final-Gegnerin chancenlos - Erster Titel seit fünf Jahren – Golubic triumphiert bei WTA-125-Turnier

Freudentag für die Schweizer Tennisspielerin Viktorija Golubic (WTA 84)! Die 28-Jährige hat beim WTA-125-Turnier im französischen Saint-Malo den Titel geholt. Im Final setzte sie sich gegen die ungesetzte Italienerin Jasmine Paolini (WTA 103) 6:1, 6:3 durch. Für die Schweizerin ist es der 3. Titel auf WTA-Stufe in ihrer Karriere. Zuvor gewann sie 2016 in Gstaad (WTA International) und 2019 in Indian Wells (WTA Challenger).

Der Sieg, er wird für Golubic eine Genugtuung sein. Schliesslich stand sie in diesem Jahr bereits zum fünften Mal in einem Final. Bisher reichte es 2021 nur noch nie zu einem Sieg. Bis jetzt. Bis das Turnier in Saint-Malo kam. Dank des Triumphs kehrt die 28-Jährige zudem nach 15 Monaten ab Montag wieder in die Top 80 der Weltrangliste zurück.