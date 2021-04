«In der ‹Krone› gegenüber dem Rathaus ist Hans Küng am 19. März 1928 in Sursee zur Welt gekommen. 93 Jahre später, am 6. April 2021, ist er nach langer Krankheit in seinem Haus in Tübingen (D) verstorben. Rom, Paris, Berlin, Madrid, London, Tübingen, New York, Chicago und Toronto sind nur einige der Lebens- und Wirkungsorte des Theologen Hans Küng – und immer wieder Sursee. ‹Sursee ist und bleibt meine Heimat›, betont er, als ihn die Gemeindeversammlung am 23. Mai 1998 zu seiner grossen Freude zum Ehrenbürger ernennt. Hans Küng ist der erste und bisher einzige Ehrenbürger der Stadt Sursee – und er ist weltweit sicher der bekannteste Surseer.

Nach Schulen in Sursee und Luzern studiert er Philosophie und Theologie an der

Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, empfängt die Weihe als katholischer Priester,

promoviert anschliessend an der Sorbonne in Paris, widmet sich an der Hofkirche Luzern

der praktischen Seelsorge, arbeitet in Münster in Westfalen und wird im Alter von nur 32

Jahren bereits Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Tübingen. Es ist die

grosse Aufbruchszeit der katholischen Kirche, auch dank engagierter Personen wie Hans

Küng. Im selben Jahr formuliert er in seinem Buch «Konzil und Wiedervereinigung» die

ökumenischen Erwartungen an das Zweite Vatikanische Konzil. Er nimmt daran als

‹peritus› teil, als einer der von Papst Johannes XXIII. berufenen Konzilstheologen.