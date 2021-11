Wetterumschwung – Erster Wintereinbruch in den Alpen – Schneefallgrenze sinkt weiter

In den Bergen kam es am Montag zu Schneefällen. Die Schneefallgrenze sank auf 1500 bis 1700 Meter.

1 / 12 Im Valle di Lei kam es zu ersten Schneefällen. 20min/News-Scout Der Schnee liegt hier auf fast 2000 Metern. 20min/News-Scout Auch in Arosa schneit es stark – es kommen zehn bis 15 Zentimeter zusammen. 20min/News-Scout

Darum gehts In den Bergen liegen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee.

In Arosa schneit es Non-Stopp.

Im Flachland braucht es noch Geduld.

Endlich Schnee! News-Scouts in Arosa freuen sich über die weissen Flocken. Am Montag kam es im Wallis, im Kanton Graubünden sowie in Teilen der Westschweiz und im gesamten Alpenraum zu Schneefällen. «Es kam zu Schneefall bis auf 1500 Meter hinunter», sagt Roger Perret von Meteonews. «In den engen Bündner Bergtälern kann der Schnee sogar bis auf 1200 Meter gelangen», sagt er weiter.

Schneepracht in Arosa

In Arosa halten die Schneefälle aktuell noch an. Der Schnee soll sogar etwas liegenbleiben. «Zur Zeit sind es bereits 15 Zentimeter Neuschnee in Arosa», sagt Perret.

Flachland bleibt vorerst ohne Schnee

Gibt es im Flachland auch bald Schnee? Roger Perret winkt ab: «Obwohl die Schneefallgrenze sinkt, kann man im Flachland bis Mitte November sicher nicht mit Schnee rechnen.» Wie es später aussehe, sei noch nicht klar.

Können sich die Wintersportlerinnen und Wintersportler schon bald aufs Skifahren freuen? «In den Bergen ist in der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstagvormittag mit erneuten Schneefällen zu rechnen», sagt Perret. Zudem sinke die Schneefallgrenze bis auf 1000 Meter, stellenweise sogar bis auf 800 Meter. Bis Ende Woche sei mit einem halben Meter Schnee in den höheren Lagen zu rechnen, sagt Perret. «Mit der zusätzlichen Hilfe von Schneekanonen könnten wohl schon am Wochenende die ersten Skipisten eröffnet werden», so der Meteorologe.