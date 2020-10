Überlastetes Contact Tracing Erster Zürcher Club schliesst freiwillig

«Die Virusübertragungen nehmen wieder Verläufe an, die offensichtlich nicht mehr nachvollziehbar sind», heisst es in einem Facebook-Post am Samstagnachmittag. Weiter steht: «Uns wurden Umstände im Zusammenhang mit Gästen bekannt, welche zum Teil eine Woche alt und noch nicht einmal beim Contact-Tracing-Team angekommen sind.»

Am Samstagabend blieb der Zürcher Club Zukunft zu. Das haben die Club-Verantwortlichen am Samstagnachmittag auf Facebook mitgeteilt. «Die Virusübertragungen nehmen wieder Verläufe an, die offensichtlich nicht mehr nachvollziehbar sind», heisst es in einem Facebook-Post. Weiter steht: «Uns wurden Umstände im Zusammenhang mit Gästen bekannt, welche zum Teil eine Woche alt und noch nicht einmal beim Contact Tracing-Team angekommen sind.»