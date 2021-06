Keine Maskenpflicht : Erstes ausverkauftes Stadion in Europa seit fast 1,5 Jahren – Ronaldo freut sich

Die Corona-Pandemie hat die gesamte Welt und damit auch die Sportwelt seit Mitte März 2020 im Griff. Seither gab es in Europa keine voll ausgelasteten Stadien mehr – bis heute.

Die Puskas Arena wird am frühen Dienstagabend beim Spiel gegen Titelverteidiger Portugal mit 61’000 Zuschauern ausgelastet sein.

Cristiano Ronaldo freut sich auf ein prall gefülltes Stadion in Budapest.

In der Puskas Arena in Budapest treffen heute die Ungarn auf Titelverteidiger Portugal.

Erstmals seit fast 1,5 Jahren gibt es in Europa ein volles Fussballstadion.

Cristiano Ronaldo sieht der vollen Puskas Arena in Budapest im EM-Auftaktspiel der Portugiesen am Dienstag (ab 18 Uhr live bei uns im Ticker) gegen Co-Gastgeber Ungarn mit Vorfreude entgegen. «Ich wünschte, jedes Stadion wäre voll. Das ist toll für den Fussball und die Fans. Wir sind aber nicht diejenigen, die entscheiden», sagte der 36-jährige Stürmer von Juventus Turin am Montag. «Wir als Spieler sehen die Stadien natürlich gerne voll.»