Dinor Bajraj erblickte um 6.33 Uhr an Heiligabend in der Frauenklinik des Spitals Herisau das Licht der Welt.

Das erste «Christkindli» wurde an Heiligabend um 6.33 Uhr in Herisau geboren.

In den Spitälern in Appenzell Ausserrhoden kamen mehrere «Christkindli» auf die Welt.

«Es lief was in unseren Gebärsälen in Herisau und in Heiden. Zahlreiche Weihnachtsbabys haben bei uns das Licht der Welt erblickt», so beginnt eine Mitteilung des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden. Alle Neugeborenen von Heiligabend und Weihnachten seien wohlauf und die Eltern überglücklich.