1982 entworfen : Erstes Digital-Smiley der Welt versteigert

Ein amerikanischer Wissenschaftler hatte die geniale Idee von der Zeichenkombination «:-)» vor knapp 40 Jahren. Nun soll das Teil als NFT versteigert werden.

Das erste digitale Smiley wird in den USA versteigert. Bis zum 23. September kann man für das Emoji online bieten, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions im texanischen Dallas mit. Die Zeichenkombination «:-)» hatte der Computerwissenschaftler Scott Fahlman von der Universität Pittsburgh am 19. September 1982 erstmals für die Benutzung in diesem Kontext vorgeschlagen – er gilt nun vielen als Urvater des digitalen Smileys.