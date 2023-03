Die Iron Dames schreiben als erstes Frauenteam Motorsport-Geschichte

Vor fünf Jahren hat Deborah Mayer die Iron Dames gegründet. Die französische Unternehmerin ist selbst erfolgreiche Rennfahrerin und wurde 2022 zur Präsidentin der FIA-Kommission für Frauen im Motorsport (WIM) ernannt. Ihr Ziel: Frauen im Motorsport in allen Bereichen stärker zu berücksichtigen. Die FIA hat in den letzten Jahren grosse Anstrengungen unternommen, um die Sichtbarkeit von Frauen im Motorsport zu verbessern und Frauen aller Altersgruppen zu ermutigen, sich auf höchstem Niveau zu messen.

Rahel Frey, Michelle Gatting und Sarah Bovy waren Ende Februar zusammen mit Lamborghini auch zu Besuch am The I.C.E. in St. Moritz.

Das Arbeitsgerät der Iron Dames ist seit dieser Saison ein Lamborghini Huracán GT3 EVO2, damit gingen sie im Januar auch am legendären 24-Stunden-Rennen in Daytona an den Start.

Ein Eintrag für die Motorsport-Geschichtsbücher

Frauen haben es nach wie vor schwer

Gemeinsam mit ihren Iron-Dames-Teamkolleginnen, der Dänin Michelle Gatting, der Belgierin Sarah Bovy und der gerade mal 19-jährigen Französin Doriane Pin, sorgt Rahel Frey regelmässig für Aufsehen. Denn traditionell haben es Frauen im Motorsport schwer, nicht etwa wegen ihrer Fähigkeiten, sondern weil es sich um eine traditionsreiche und vor allem von Männern dominierte Sportart handelt. Frauen haben schon immer am Motorsport teilgenommen, aber die wechselnden gesellschaftspolitischen Strömungen haben dazu geführt, dass sie zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte regelmässig verboten oder ausgeschlossen wurden. Infolgedessen ist es immer noch sehr selten, dass Frauen überhaupt an Rennen teilnehmen – und ein reines Frauenteam ist noch seltener.

Um so überraschter dürften auch die Zuschauer und Zuschauerinnen des legendären 24-Stunden-Rennen in Daytona in den USA vor wenigen Wochen gewesen sein. Ein reines Frauenteam? In Daytona? Ein pinker Lamborghini? Das gab es noch nie! Die Aufregung und Faszination waren gross. Die vier eisernen Ladies waren das Gesprächsthema, auch wenn sich das Team nach Ablauf der 24 Stunden mit einem Platz im Mittelfeld begnügen musste. Für das erste Rennen der Saison trotz allem ein Erfolg. Ihr Auftritt in der nordamerikanischen Top-Sportwagenserie IMSA, wo sie den Michelin Endurance Cup bestreiten, wird nicht der Letzte sein und auch im GT World Challenge Europe Endurance Cup werden die Iron Dames ihr Können unter Beweis stellen, darunter am legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Und auch da werden sie auffallen – als einziges rein weibliches Rennteam.