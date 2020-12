Eat Just

Hergestellt wird das In-vitro-Fleisch von der Firma Eat Just.

In Singapur dürfen bald Chicken Nuggets angeboten werden, für die keine Tiere geschlachtet werden mussten.

«Ein Durchbruch für die Lebensmittelindustrie weltweit», kommentiert Josh Tetrick die grossen News seines Unternehmens. Tetrick ist Chef von Eat Just. Die US-Firma mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, stellt Chicken Nuggets her, für die kein einziges Tier leiden muss. Denn anders als klassische Nuggets bestehen sie nicht aus panierten Pouletfleischstücken, sondern werden mithilfe tierischer Zellen im Labor gezüchtet.