Virale Infektionskrankheit : Erstes Land führt wegen Affenpocken Quarantäne ein

Belgien ist das erste Land mit einer Affenpocken-Quarantäne. Inzwischen gibt es in immer mehr Ländern Verdachtsfälle.

Der Affenpockenerreger breitet sich in mehreren westlichen Ländern aus. Die WHO berichtet mit Stand Samstag von rund 90 bestätigten Infektionen und 30 Verdachtsfällen in Ländern, in denen das in West- und Zentralafrika heimische Virus normalerweise nicht auftritt. Die Infektionen seien atypisch, weil die meisten Betroffenen zuvor nicht in diese Länder gereist seien. Auch in der Schweiz gibt es einen bestätigten Fall.