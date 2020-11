Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen hat in einem Interview bestätigt, dass in Basel-Stadt bald das erste Corona-Impfzentrum stehen wird.

Der Corona-Impfstoff wird sehnlichst erwartet. Während Deutschland noch dieses Jahr die ersten Impfungen verabreichen will, ist in der Schweiz noch unklar, wann genau es so weit sein wird. Wie Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle des Bundesamts für Gesundheit (BAG), an einem Point de Presse am Dienstag sagte, wird frühestens ab Januar oder im ersten Quartal 2021 erwartet, dass die ersten Personen in der Schweiz gegen Corona geimpft werden können.