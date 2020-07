vor 1h

Pop-up in Zürich

Erstes Schweizer Selfie-Hotel öffnete seine Tore

Am Donnerstag öffnete an der Langstrasse in Zürich ein Selfie-Hotel. 20 verschiedene Kulissen werden auf zwei Etagen geboten.

von Matteo Bonomo

1 / 8 Am Donnerstag eröffnete das erste Schweizer Selfie-Hotel in Zürich. Foto: Team Future Es befindet sich im 25hours Hotel an der Zürcher Langstrasse. Foto: Team Future Für die kommenden zwei Monate bietet das temporäre Pop-up 20 verschiedene Selfie-Kulissen und Räume auf zwei Etagen. Foto: Team Future

Darum gehts Das erste Schweizer Selfie-Hotel eröffnete diesen Donnerstag im 25hours Hotel an der Langstrasse in Zürich.

Auf zwei Etagen werden 20 verschiedene Selfie-Kulissen angeboten.

Das temporäre Pop-up bleibt für die kommenden zwei Monate.

Die Idee entstand während der Corona-Krise. «Dies ist der perfekte Zeitpunkt für die Umsetzung. Inspiriert wurden wir schon vor Jahren durch ähnliche Projekte im Ausland», sagt Alex Ruf von der Firma Team Future. «Wir wollen mit unserem Projekt der tristen Corona-Zeit etwas Inhalt und Farbe geben.» Unterstützt werde das Team Future von der nationalen Aktion #Wirsindzukunft.

«Jeder hat die Möglichkeit, für ein paar Stunden in eine andere Welt abzutauchen.»

Da die Stadt Zürich normalerweise nicht viele Räume für solche Projekte zur Verfügung stellt, sah man während Corona-Krise eine Chance zur Umsetzung. «Viele Hotels konnten in den letzten Monaten wenig bis gar keine Gäste beherbergen und hatten so viel ungenutzte Fläche», so Ruf. Darauf schrieb die Firma verschiedene Hotels an. «Die Reaktionen fielen sehr positiv aus. Schlussendlich sind wir froh, dass wir mit dem 25hours Hotel eine tolle Location für unser Projekt gefunden haben.»

Der Aufbau der Kulissen dauerte rund zwei Wochen. «Die Vorbereitungen begannen vor drei Monaten», sagt Ruf. Das Selfie-Hotel soll nicht nur junge Besucher anziehen. «Die ganze Schweiz musste in den letzten Wochen und Monaten auf vieles verzichten. Im Selfie Hotel hat jeder die Möglichkeit, für ein paar Stunden in eine andere Welt abzutauchen.» Bevor das Selfie-Hotel am Donnerstag öffnet e , durften Prominente und Influencer wie Christa Rigozzi, Fabio Zingg und Anina Mutter die verschiedenen Kulissen bereits am Mittwoch testen.

Mach ein Selfie auf einer Open-Air-Bühne oder in einem bunten Bällebad

«Die Thematik der 20 Selfie-Spots wurde inspiriert von den zahlreichen Events und Reisen, die dieses Jahr abgesagt wurden , aber auch durch reine Kreativität», sagt Ruf. Eine Kulisse stellt beispielsweise eine Open-Air-Bühne dar, eine andere wiederum ein buntes Bällebad.