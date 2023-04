Xi und Selenski: Erstes Telefonat seit Kriegsbeginn weckt Hoffnungen

Die chinesische Regierung will einen Abgesandten nach Kiew schicken, um Friedensbemühungen voranzutreiben. In einer Erklärung zeigt sich das Aussenministerium in Peking entgegenkommend.

Darum gehts Das erste Telefonat zwischen dem ukrainischen und dem chinesischen Staatschef seit Beginn weckt leise Hoffnungen.

Peking kündigte an, eine Delegation nach Kiew zu schicken, um in dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland eine «politische Einigung» zu erzielen.

Nachdem der Posten seit Februar 2021 unbesetzt war, schickt Kiew Pawel Ryabikin als neuen Botschafter nach China.

Derweil wirft Russland der Ukraine und dem Westen vor, weiterhin jegliche Friedensbemühungen zu untergraben.

Erstmals seit Beginn des Kriegs in der Ukraine vor mehr als einem Jahr haben Chinas Staatschef Xi Jinping und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski miteinander telefoniert. Im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb Selenski am Mittwoch von einem «kräftigen Schub für die bilateralen Beziehungen». Kiew ernannte einen neuen Botschafter in China. Peking kündigte seinerseits an, eine hochrangige Delegation nach Kiew zu schicken, um in dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland eine «politische Einigung» zu erzielen.

Einem Sprecher Selenskis zufolge telefonierten der ukrainische Präsident und der chinesische Staatschef am Mittwoch «fast eine Stunde» miteinander. Das Telefonat sei «lang und intensiv» gewesen, schrieb Selenski auf Twitter. «Ich glaube, dass das Gespräch, ebenso wie die Ernennung eines ukrainischen Botschafters in China, der Entwicklung der bilateralen Beziehungen einen kräftigen Schub geben wird.» Nachdem der Posten seit Februar 2021 unbesetzt war, schickt Kiew nun Pawel Ryabikin als neuen Botschafter nach China. Er leitete bislang das Ministerium für strategische Industrien.

Der chinesische Staatssender CCTV berichtete nach dem Telefonat, Xi habe Selenski mitgeteilt, dass «Gespräche und Verhandlungen der einzige Ausweg» aus dem Krieg seien. Alle beteiligten Parteien sollten «ruhig und beherrscht» bleiben, zitierte der Sender den chinesischen Staatschef.

Um in dem Konflikt zu einer «politischen Einigung» zu kommen, will Peking eine hochrangige Delegation in die Ukraine schicken. Ein Sondergesandter der Regierung für eurasische Fragen werde in die Ukraine und andere Länder entsandt, kündigte das Aussenministerium an. Die Delegation solle «mit allen Parteien ausführliche Gespräche für eine politische Einigung in der Ukraine-Krise führen».

Kein Zuspruch aus Russland

Nach dem Telefonat zwischen Xi und Selenski warf Moskau dem ukrainischen Präsidenten vor, jegliche Bestrebungen für einen Frieden zu untergraben. «Die ukrainischen Behörden und ihre westlichen Unterstützer haben bereits ihre Fähigkeit gezeigt, jegliche Friedensinitiative kaputt zu machen», teilte das russische Aussenministerium mit. Moskau hob die «Bereitschaft der chinesischen Seite» hervor, sich für Verhandlungen einzusetzen.

China bemüht sich nach eigenen Angaben in dem Konflikt um eine neutrale Position, die vom Westen allerdings immer wieder in Zweifel gezogen wird. Die Regierung in Peking hat den russischen Angriff auf die Ukraine nie offiziell verurteilt. Im Februar hatte China einen 12-Punkte-Plan zur Beilegung des Konflikts vorgelegt. Westliche Mächte zweifelten allerdings an einer unparteiischen Vermittlerrolle Chinas. Ein Treffen in Moskau vor wenigen Wochen zwischen Xi und Russlands Präsident Wladimir Putin, das als Unterstützung für Russland gewertet wurde, hatte die Kritik weiter befeuert.

«Entwicklung bedeutsamer Friedensinitiative noch offen»

Das Weisse Haus in Washington begrüsste das Telefonat der beiden Staatschefs. «Wir denken, dass das eine gute Sache ist», sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weissen Haus, John Kirby. Allerdings sei noch offen, ob sich daraus eine «bedeutsame Friedensinitiative» entwickle. «Sollte es Friedensverhandlungen geben, dann erst, wenn Präsident Selenski bereit dazu ist (...) wenn er es aus einer Position der Stärke tun kann», sagte er weiter.

Dagegen forderte Brasilien erneut Friedensgespräche. «Was wir tun müssen, ist, den Krieg zu stoppen», sagte der linksgerichtete Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bei einem Staatsbesuch in Spanien. Es habe keinen Sinn, darauf zu beharren, wer recht hat und wer nicht. Der brasilianische Präsident war in die Kritik geraten, nachdem er westlichen Ländern vorgeworfen hatte, mit ihren Waffenlieferungen den Krieg zu verlängern.

