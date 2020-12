Was kann ich tun, um mich auf den Anlass vorzubereiten?

«Stelle deinem Freund oder deiner Freundin ein paar Fragen, um mehr über die Eltern herauszufinden. Welche Interessen haben sie? Welche Werte vertreten sie? Wie sehen die Weihnachtstraditionen der Familie aus ? Was soll ich gerne tun und was lieber lassen? Das wird dir helfen, Gesprächsthemen zu finden un d Fettnäpfchen zu vermeiden.»

Ich habe Tattoos und Piercings, soll ich diese besser verstecken?

Wie kann ich peinliches Schweigen überbrücken?

«Falls du eine lustige Geschichte oder Anekdote auf Lager hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diese auszupacken. Du kannst aber auch gerne Fragen stellen, etwas, das dir in deinem Umfeld (zum Beispiel in der Wohnung) auffällt, ansprechen oder von euren Plänen für die nächsten Tage erzählen. ‹ Friseursalongespräche › über krasse Banalitäten sind aber fehl am Platz.»

Wie reagiere ich, wenn mir eine unangenehme Frage gestellt wird, die ich nicht beantworten möchte?

Was tun, wenn mir das Festtagsessen nicht schmeckt?

Trotzdem tapfer probieren, jedoch mit einer respektvollen Begründung nur kleine Portionen schöpfen oder schöpfen lassen. So oder so sollte man Anerkennung zollen, dass das Essen so aufwendig gekocht und so schön angerichtet worden ist.