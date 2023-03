Rückruf: Erstickungsgefahr – nimm deinem Kind dieses Ikea-Spielzeug sofort weg

Es sei jedoch festgestellt worden, dass sich kleine Nieten an diesem Spielzeug lösen könnten, was insbesondere für kleinere Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen könne. Deshalb ruft Ikea das mehrfarbige Blåvingad-Angelspiel zurück. Es kann in jeder Filiale bei Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurückgegeben werden. Weitere Infos gibts unter Ikea.ch oder per Telefon unter 0800 000 007.