Schweiz EU: «Erstmal abklären» – Ständerat drückt bei neuen EU-Verhandlungen auf die Bremse

Er solle unter anderem herausfinden, was eine Beibehaltung des Status Quo für die Schweiz bedeuten würde.

Ständerat Primin Bischof (Mitte/SO) sagt, der Bundesrat solle erst einmal weitere Dinge abklären, bevor er mit der EU an den Tisch sitze.

«Wir haben keine Verhandlungspflicht für den Bundesrat beschlossen,» sagte Kommissionspräsident Pirmin Bischof am Donnerstagabend vor den Medien im Bundeshaus. Die Vertreter des Ständerats wollen also, anders als der Nationalrat, die Regierung nicht unter Druck setzen, um sich möglichst schnell an den Verhandlungstisch mit der EU zu setzen.