Sound im Auto – «Erstmal hinhören, bevor man den Bass aufdreht»

«DS 4 – The French Way to drive»

Für die perfekte musikalische Unterhaltung im Auto gibt es auf Spotify die Playlist «DS 4 – The French Way to drive», mit dem Best-of der französischen Electro-Szene. Die Schweizer DJs Gil Glaze, Tatana und Mr. Da-Nos haben dafür exklusiv ihre Lieblings-Frenchie-Hits beigetragen.

zvg

Gil Glaze: «U Are My High» von DJ Snake

«DJ Snakes neuer Song ‹U Are My High› ist einer meiner Lieblingssongs aus dem letzten Jahr, weil er die Grenzen eines ‹DJs›, der einen Song veröffentlicht, komplett auslotet und neu definiert. Der Song ist eher chillig und radiotauglich. Genau das liebe ich an DJ Snake: Er versucht stets, mit seiner Musik neue Märkte zu erreichen. Es ist toll, hört man DJs jetzt auch im Radio und nicht nur in den Clubs.»

zvg

DJ Tatana: «Oxygène» von Jean-Michel Jarre

«Ich war keine 17 Jahre alt, als meine Karriere als Trance-DJ begann. Ich habe gerne und oft Jean-Michel Jarre aufgelegt. Als Wegbereiter für die elektronische Musik hat er nicht nur mich inspiriert, sondern ein ganz neues Musikgenre geschaffen. Mein Lieblingssong von ihm ist ‹Oxygène›. Geschrieben hat er diesen wunderbaren Song 1976, in meinem Geburtsjahr. Das kann doch kein Zufall sein.»

zvg

Mr. Da-Nos: «Love is Gone» von David Guetta