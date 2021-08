Folgen des Klimawandels : Erstmals fiel Regen auf dem höchsten Punkt des Grönland-Eises

Zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen fiel auf dem höchsten Punkt des Grönland-Eisschilds Regen statt Schnee. Ende Juli wurde eine Eisschmelze von 8 Milliarden Tonnen verzeichnet – pro Tag.

In dieser seit 1989 ständig besetzten Station am höchsten Punkt des grönländischen Eisschildes werden Wetter und Eis beobachtet.

Ein noch nie dagewesenes Ereignis schockt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: Am vergangenen Samstag setzte auf dem höchsten Punkt des Grönland-Eises Regen ein. Und dies ziemlich heftig: Gemäss dem National Snow & Ice Data Center (NSDIC) fielen insgesamt sieben Milliarden Tonnen Wasser auf den Eisschild – genug, um den grossen Pool vor dem National Memorial in Washington 250’000 mal zu füllen, wie «CNN» berechnet hat. Dies hatte zur Folge, dass am 14. August siebenmal mehr Eis schmolz als im jahrelangen Mittel. Auch die Temperaturen lagen erst zum drittenmal seit Beginn der Aufzeichnungen 1950 über dem Gefrierpunkt.