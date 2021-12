Swiss Virtual Expo – Erstmals fördert der Bund eine digitale Ausstellung in der Schweiz

Die Ausstellung bietet Bereiche für Live- oder On-Demand-Seminare und -Workshops sowie Stände, Pavillons und individuell gestaltete Ausstellungsräume an.

Im virtuellen Raum des Metaverse präsentieren sich Unternehmen an der Swiss Virtual Expo.

Die Ausstellung bietet Bereiche für Live- oder On-Demand-Seminare und -Workshops sowie Stände, Pavillons und individuell gestaltete Ausstellungsräume an.

Die Swiss Virtual Expo ist die erste vom Bund geförderte virtuelle Ausstellung in der Schweiz.

Bereits seit dem 15. Oktober findet die Swiss Virtual Expo statt – im virtuellen Raum, wie der Name schon andeutet. Die digitale Ausstellung beruht auf dem Prinzip des «Metaverse», welches spätestens seit der Umbenennung von Facebook viel Beachtung fand. Denn Facebook heisst jetzt Meta und soll sich in das nächste Kapitel des Internets einfügen. «Man kann sich das Metaversum als ein verkörpertes Internet vorstellen: Anstatt Inhalte zu betrachten, befindet man sich in ihnen», erklärte Mark Zuckerberg.