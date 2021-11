Erstmals hat ein Arzt die Diagnose Klimawandel-Leiden gestellt

Gewitter lösten zudem Waldbrände aus. (Bild: Feuer in British Columbia)

Eine heftige Hitzewelle herrschte im Sommer 2021 in Kanada.

Bei der Patientin sei klar gewesen, dass sich ihre Symptome durch die Umweltbedingungen um sie herum verstärkt hätten, so dessen Argument.

Klimawandel-Leiden – diese Diagnose hat nun erstmals ein Arzt in Kanada gestellt.

Im Juni 2021 wurden Teile Kanadas von einer heftigen Hitzewelle heimgesucht. Teilweise herrschten 50 Grad Celsius. Gewitter lösten zudem Waldbrände aus. Die Kombination aus ausserordentlich hohen Temperaturen und dem Rauch bescherte den Spitälern in den betroffen Regionen einen regen Zulauf, wie kanadische Medien berichten. Es waren vor allem Erschöpfung, Dehydrierung und Atemwegsprobleme, die die Patientinnen und Patienten Hilfe aufsuchen liessen.

In der Notaufnahme des Kootenay Lake Hospital in der Kleinstadt Nelson fand sich eine Rentnerin ein, die nicht über neue Symptome, sondern über eine Verschlimmerung bekannter Gesundheitsprobleme klagte. «Sie hat Diabetes, leidet an Herzinsuffizienz und hatte wirklich Mühe, ihren Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten», zitiert «Glacier Media» den behandelnden Notfallmediziner Kyle Merritt.