Mobilitätsprobleme : Erstmals in 59 Jahren – Queen nimmt nicht an Parlamentseröffnung teil

Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wird eine neue Sitzungsperiode des britischen Parlaments ohne Queen Elizabeth II. eröffnet. Die mittlerweile 96 Jahre alte Königin lässt die traditionelle Queen’s Speech von ihrem Sohn Prinz Charles verlesen.

Neben dem Thronfolger Prinz Charles (73), der nun an Stelle der Queen die Rede verliest, soll auch Prinz William (39) bei dem Termin am Dienstag dabei sein, hiess es vom Palast.

Die britische Königin Elizabeth II. wird bei der Eröffnung des Parlaments am Dienstag fehlen. Der Buckingham-Palast teilte am Montag mit, dass die Monarchin wegen eingeschränkter Beweglichkeit in Abstimmung mit ihren Ärzten auf die Teilnahme verzichten werde. Die 96-jährige Königin tue das nur zögerlich.