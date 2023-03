Europa-Premiere: Skelett von T-Rex wird in Zürich versteigert

Dinosaurier : Erstmals in Europa – Skelett eines T-Rex wird in Zürich versteigert

Dino-Freunde aufgepasst: Wer über das nötige Kleingeld – und ausreichend Platz – verfügt, hat im April die einmalige Gelegenheit, ein eigenes T-Rex-Skelett zu ersteigern. Es ist eine Premiere für Europa.

Darum gehts Am 18. April kommt in der Tonhalle in Zürich das Skelett eines Tyrannosaurus Rex unter den Hammer.

Zum ersten Mal überhaupt «betritt» ein T-Rex Schweizer Boden.

Das Startgebot für den elf Meter langen Dinosaurier liegt bei 4,6 Millionen Franken.

Im Dezember 2022 ist der T-Rex in der Schweiz gelandet: Neun Holzkisten und Schaumstoff schützten die insgesamt 239 Elemente des Raubtieres. Geliefert wurde das Modell komplett mit einem Eisengestell und einem Knochenbauplan aus Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Der T-Rex trägt die Bezeichnung TRX-293 und wird «Trinity» genannt. Sein Alter wird vom Auktionshaus Koller, welches die Versteigerung durchführt, auf 67 Millionen Jahre geschätzt. Seine Überreste waren in Montana und Wyoming ausgegraben worden.

Ab März steht «Trinity» in der Zürcher Tonhalle – und wird am 18. April dort versteigert, eine Premiere für Europa. Die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet, dass er der dritte T-Rex überhaupt ist, der unter den Hammer kommt. Besonders günstig dürfte der knochige Dino aber nicht zu haben sein – das Startgebot liegt bei fünf Millionen Dollar, umgerechnet rund 4,6 Millionen Schweizer Franken.

Es ist eine Premiere in zweifacher Hinsicht: Überreste des gefürchteten Dinosauriers wurden bisher nur in Nordamerika entdeckt, aber nie in Europa. Und Skelette gab es bisher lediglich in München, Berlin und in Holland zu sehen, aber noch nie in der Schweiz.

Wie der Saurier nach Zürich kam

Im vergangenen Jahr hatte die «Out of this world»-Auktion für Aufsehen gesorgt. Der frühere Profi-Magier Christian Link (43) hatte dabei unter anderem ein Stück Mond für 80’000 Franken oder ein Lichtschwert aus «Star Wars» für 17’000 Franken versteigert. Das Skelett eines Flugsauriers ging für 380’000 Fr. über den Tisch. Ein amerikanischer Sauriersammler hatte die «Out of this world»-Auktion beobachtet. Er ging deshalb auf Link zu und fragte ihn, ob er sich vorstellen könne, seinen T-Rex zu versteigern. Da Link bereits als Kind fasziniert von alten und raren Objekten war, nahm er das Angebot an.

Das elf Meter lange und vier Meter hohe Skelett von «Trinity» wurde zuerst in einer Fotohalle in Schlieren aufgebaut. Die NZZ schreibt, dass der Aufbau des Giganten zwei Tage dauerte. In seiner ganzen Pracht stand er Modell für die Fotos im Auktionskatalog und wurde anschliessend wieder in seine 239 Einzelteile zerlegt. Wo das Skelett nun bis zu seinem Auftritt in der Tonhalle gelagert wird, ist geheim.

