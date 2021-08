Debitkarte ganz vorn - Erstmals ist Bargeld nicht mehr das beliebteste Zahlungsmittel

Mit Bargeld zahlen ist in Corona-Zeiten nicht mehr so verbreitet.

Auf dem Spitzenplatz abgelöst wurde das Bargeld von der Debitkarte. Mittlerweile wird rund jede dritte Zahlung (34 Prozent) damit bezahlt. Gemessen an der Anzahl Transaktionen machen Zahlungen mit Bargeld noch knapp 30 Prozent aus, heisst es in einer Mitteilung.

Angst vor verseuchten Münzen und Nötli

Zudem geben die Schweizerinnen und Schweizer mit der Debitkarte am meisten Geld aus. Ihr Anteil an den Gesamtausgaben macht 31 Prozent aus, so die Analyse. Dahinter folgt die Kreditkarte mit 25 Prozent. Innerhalb weniger Monate haben diese beiden Zahlungsmittel in der Umsatz-Rangliste die Plätze getauscht.