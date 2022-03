London : Erstmals konfisziert auch Grossbritannien Superjacht von russischem Oligarchen

Nun hat auch Grossbritannien erstmals die Luxusjacht eines nicht namentlich genannten russischen Oligarchen beschlagnahmt. Die 46 Millionen teure «Phi» ist derzeit im Stadtteil Canary Wharf vertäut – und hätte am Dienstagmittag auslaufen sollen.

1 / 4 Am Dienstagmorgen wurde die einem russischen Oligarchen gehörende «Phi» beschlagnahmt. Twitter/ NCA Zuvor mussten die Behörden die «gut versteckte» Identität des Eigentümers enthüllen. Twitter/ NCA Die «Phi» ist mit 58 Metern die drittgrösste Jacht, die Royal Huisman je gebaut hat. Twitter/ NCA

Darum gehts Erstmals hat nun auch Grossbritannien die Jacht eines russischen Oligarchen beschlagnahmt.

Zuerst hatten die Behörden die «gut versteckte» Identität des Besitzers enthüllen müssen.

Die Jacht wurde wenige Stunden vor dem geplanten Auslaufen in London festgesetzt.

Wie die britische Justizbehörde National Crime Agency (NCA) am Dienstag bekanntgab, hat ihre «Kleptokratie-Bekämpfungszelle» am Morgen in der Londoner Canary Wharf eine Superjacht konfisziert, die kurz zuvor einem russischen Oligarchen zugeordnet werden konnte. Die Festsetzung der «Phi» sei die erste Beschlagnahmung eines Luxusschiffes in britischen Gewässern überhaupt. Die «Phi» war für eine Preisverleihungszeremonie für Superjachten in London und hätte am Dienstagmittag ablegen sollen.

«Die heutige Aktion demonstriert die Fähigkeit der NCA, rasch zu reagieren. Wir haben aus einigen unserer Offiziere die Kleptokratie-Bekämpfungszelle formiert und dies beginnt nun, Früchte zu tragen», so Andy Devine von der NCA. «Unsere Behörde spielt eine wichtige Rolle, verdächtige Besitztümer zu erkennen, Inhaber illegaler Reichtümer zu verfolgen und andere staatliche Organe dabei zu unterstützen, eine Antwort auf die russische Invasion in der Ukraine zu geben.» Und der britische Transportminister Grant Shapps sagte: «Heute haben wir eine 38 Millionen Pfund teure Superjacht beschlagnahmt und haben ein Symbol von Russlands Macht und Reichtum in eine klare, deutliche Warnung an Putin und seine Spiessgesellen verwandelt.»

Nur eine von mehreren beschlagnahmten Jachten

Wem die 58 Meter lange, von der niederländischen Werft Royal Huisman 2021 erbaute Jacht gehört, wollten die Behörden nicht enthüllen. «Die Eigentümerschaft war absichtlich gut versteckt», hiess es lediglich. Registriert ist die nach dem mathematischen Begriff benannte Jacht – Phi steht für das Verhältnis innerhalb des «Goldenen Schnittes» – auf eine Firma auf den karibischen Inseln St. Kitts und Nevis, sie fährt unter der maltesischen Flagge. Die umgerechnet 46 Millionen teure «Phi» verfügt unter anderem über einen «unlimitierten» Weinkeller und einen Süsswasser-Swimming-Pool.

Es ist bei weitem nicht die erste beschlagnahmte Superjacht eines russischen Oligarchen. So war anfangs März in Hamburg die dem Russen Alisher gehörende «Dilbar» festgesetzt worden, im französischen La Ciotat traf es die «Amore Vero» des Rosneft-Vorstandsvorsitzenden Igor Iwanowitsch Setschin. Seine Jacht noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht hat Russlands Präsident Wladimir Putin selbst. Die «Graceful» lief Mitte Februar im Morgengrauen aus. Unklar ist derweil noch immer die Besitzerschaft der «Scheherazade», die sich seit einigen Monaten für Unterhaltsarbeiten im Hafen von Carrara an der italienischen Westküste befindet und laut Gerüchten ebenfalls Putin gehören könnte.

