Realist 19.08.2020, 18:34

Schweiz Darüber hinaus fand sich auch Celluloseacetat (Zigarettenfilter-Material) in einer nennenswerten Menge. Bewusst erzeugtes Mikroplastik, etwa die in Kosmetika eingesetzten Polyethylen-Kügelchen, trug hingegen nur sehr wenig zur gemessenen Gesamtmenge Mikroplastik bei. Im Wasser des Genfersees beispielsweise wurden hohe Konzentrationen von Mikroplastik gefunden (außerdem in jeder Probe in Strandnähe Plastikteile, darunter Polystyrolkugeln, Reste von Plastikobjekten, Folien und Nylonschnüren). Viel höhere Emissionen verursacht hingegen der Reifenabrieb aus dem Straßenverkehr und ist für 93 % aller Emissionen von Mikroplastik/-gummi verantwortlich. 22 % davon, welches in der Umwelt landet, gelangt in Oberflächengewässer.