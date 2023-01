Cornwall : Erstmals Rakete vom Boden des Vereinigten Königreichs ins All gestartet

Grossbritannien will dem exklusiven Club an Staaten beitreten, die in der Lage sind Raketen in die Erdumlaufbahn zu bringen.

Vom Boden des Vereinigten Königreichs ist erstmals eine Rakete ins All gebracht worden. An Bord der Rakete sind neun Satelliten für zivile und Verteidigungszwecke. Sie sollen unter anderem zur Entdeckung von Schleusern und der Wetterbeobachtung dienen. Mit der Mission will Grossbritannien dem exklusiven Club an Staaten beitreten, die in der Lage sind, Raketen in die Erdumlaufbahn zu bringen. Bislang mussten in Grossbritannien gebaute Satelliten von Weltraumbahnhöfen im Ausland ins All starten.