Fussball und Eishockey sind dem Boxen voraus

Dieser Schritt wurde in anderen Sportarten bereits vor Jahren gemacht: Im Schweizer Profifussball gab Nicole Petignat bereits 1999 ihr Debüt in der Super League. Bis 2008 war sie als Schiedsrichterin aktiv und leitete über 100 Partien in der höchsten Schweizer Liga. Aktuell gibt es im Schweizer Profifussball eine aktive Schiedsrichterin: Esther Staubli pfeift Partien in der Challenge League. Jüngst leitete sie den Final der Champions League der Frauen.