Gossau SG: Erstmals Rote Pandas im Walter Zoo

Am Donnerstag kamen sie in Gossau SG an.

Am Donnerstag sind die beiden Roten Panda Weibchen in Gossau SG eingetroffen. Sie stammen aus dem Opel Zoo in Kronberg (D). In den Walter Zoo kommen sie dank eines internationalen Zuchtprogrammes. Nach ihrer Ankunft müssen die beiden rund neun Monate alten Säugetiere für vier Wochen in Quarantäne. «In dieser Zeit werden regelmässig Kotproben genommen und diese werden analysiert», sagt Fabian Klimmek, Kurator im Walter Zoo. Wenn alles in Ordnung ist, können die beiden Schwestern in vier Wochen ins Gehege, wo sie sich an ihre neue Umgebung gewöhnen können. Es ist das erste Mal, dass der Walter Zoo Rote Pandas hält.