Australien - Erstmals seit 3000 Jahren Tasmanische Teufel auf Festland in Freiheit geboren

3000 Jahre nach ihrem Aussterben auf dem australischen Festland sind dort erstmals Tasmanische Teufel in Freiheit geboren.

Nun wurden wieder Jungtiere in Freiheit geboren.

Erstmals seit ihrer Ausrottung auf dem australischen Festland vor 3000 Jahren sind dort wieder Tasmanische Teufel in Freiheit geboren worden. 26 vor knapp einem Jahr von der Insel Tasmanien aufs Festland gebrachte Tiere haben im Schutzgebiet von Barrington Tops nördlich von Sydney insgesamt sieben Jungtiere bekommen, wie die Artenschutzorganisation Aussie-Ark am Dienstag berichtete.

Sieben Babys bei bester Gesundheit

Artenschützer versuchen daher, die Tiere wieder auf dem Festland anzusiedeln. Nachdem die ersten Exemplare in dem Schutzgebiet Barrington Tops ausgesiedelt wurden, konnten die Helferinnen und Helfer nur aus der Ferne abwarten, was passiert. Jetzt kontrollierten Ranger die Beutel der Weibchen und fanden sieben Babys «bei bester Gesundheit», wie Aussie-Ark berichtete.

Naturschützer stufen das Wiederansiedlungsprogramm für die Tasmanischen Teufel als «historisch» ein, ähnlich der Rückkehr der Wölfe in den Yellowstone-Nationalpark in den USA in den 90er-Jahren. Tasmanische Teufel sind bekannt für ihr extrem lautes Knurren, kräftige Kiefer und verbissen ausgefochtene Revierkämpfe. Die schwarzbraunen Beuteltiere sind Fleischfresser, für Menschen im Allgemeinen aber nicht gefährlich.