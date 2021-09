Aus Pakistan : Erstmals seit der Taliban-Machtübernahme landet ein Linienflugzeug in Kabul

Vier Wochen nachdem die Taliban in Afghanistan die Herrschaft übernahmen, ist der internationale kommerzielle Flugverkehr wieder aufgenommen worden.

In Kabul ist vier Wochen nach der Machtübernahme der Taliban der internationale kommerzielle Flugverkehr wieder aufgenommen worden. Eine Maschine der pakistanischen Fluggesellschaft PIA sei mit etwa zehn Passagierinnen und Passagieren in der afghanischen Hauptstadt gelandet, berichtete ein AFP-Journalist an Bord am Montag. Das Flugzeug war in Islamabad gestartet.