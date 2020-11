Rita Famos : Erstmals steht eine Frau an der Spitze einer Landeskirche

Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz hat erstmals eine Frau als Präsidentin. Rita Famos wird die Nachfolgerin von Gottfried Locher.

Erstmals steht mit Rita Famos in der Schweiz eine Frau an der Spitze einer nationalen Glaubensgemeinschaft. Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz (EKS) wählte Famos am Montag an einer virtuellen Herbstsynode in Bern zu ihrer Präsidentin.